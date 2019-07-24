Массовую гибель пчел в России связали с китайскими пестицидами

Причиной массовой гибели пчел в России могло стать использование вывезенных из Китая пестицидов, считает председатель Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев.

«Гибель пчелосемей происходит каждый год, однако не такая массовая. Скачок гибели вызвали контрафактные химпрепараты, которые завозили из Китая. Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом. Европейские препараты более предсказуемы. К сожалению, многие фермеры, желая сэкономить, обращаются к контрафакту», – сказал Николаев.

По его словам, второй причиной гибели пчел является увеличение площади посевов рапса, что приводит к отравлению. А третьей причиной Николаев назвал нарушение технологий обработки полей препаратами, передает ТАСС.

«Обработка полей химикатами проводится в дневное время, во время цветения растений, без оповещения пчеловодов. Это грубейшие нарушения, которые губят целую экосистему», – подчеркнул председатель организации.

Напомним, после сообщений о том, что массовая гибель пчел могла произойти из-за отравления пестицидами, контроль за препаратами предложили передать Россельхознадзору.