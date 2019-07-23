Из-за массовой гибели пчел контроль за пестицидами предложили отдать Россельхознадзору

Минсельхоз подготовил законопроект, согласно которому Россельхознадзор получит функции по контролю за применением пестицидов при выращивании сельхозкультур, сообщили в пресс-службе министерства.

Вопрос о необходимости такой меры был поднят после массовой гибели пчел в ряде регионов России.

«Ранее ведомство неоднократно указывало субъектам на необходимость строгого соблюдения правил применения пестицидов и других агрохимикатов при обработке посевов. <... > В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, министерством подготовлен к внесению в правительство Российской Федерации законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля», – передает ТАСС сообщение министерства.

Там отметили, однако, что риски снижения урожайности сельхозкультур в России из-за гибели пчел отсутствуют.

«На 19 июля погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества в Российской Федерации», – заявили в министерстве.

Этим летом были зафиксированы случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае.

Минсельхоз заявлял, что массовая гибель пчел в регионах наноситзначительный материальный ущерб отрасли.

Напомним, ранее Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития, так как ранее это ведомство выступило инициатором лишения Россельхознадзора полномочий по надзору за применением пестицидов.