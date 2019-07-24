Лещенко и Газзаев вступились за «мецената» Шишкана

Народный артист Лев Лещенко и известные российские спортсмены обратились в Мосгорсуд с просьбой перевести известного под криминальным прозвищем Шишкан бизнесмена Олега Медведева (в прошлом – Шишканова) под домашний арест.

«Прошу суд приобщить к материалам письменное ходатайство в Мосгорсуд. Уважаемый суд, к вам обращаются заслуженные спортсмены, деятели искусства, журналисты, политики, общественные деятели. Все мы обеспокоены судьбой Медведева Олега Николаевича, который был арестован. Уже многие годы мы знаем Олега Николаевича как мецената, поддерживающего спорт в Московской области... Кроме того, мы знаем, что Медведев оказывал и оказывает помощь ополченцам Донбасса, хотя сам он этого не афиширует... Просим вас избрать для Медведева меру пресечения в виде домашнего ареста», – передает РИА «Новости» слова адвоката Дарьи Евмениной.

Она отметила, что поручились за Медведева народные артисты Лев Лещенко и Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев, Никита Симонян и Юрий Семин и другие. Кроме них за Шишкана поручились друзья и одноклассники, которого они называют порядочным человеком и патриотом своей страны.



Сам Медведев в суде рассказал, что работает соучредителем подмосковного бизнес-парка «Plaza Ramstars», где ему принадлежит 50% доли компании.

Те не менее Мосгорсуд признал законным арест Медведева.



По словам адвоката Алексея Кирсанова, доказательством причастности Шишкана к криминальному миру служит так называемая воровская звезда, она же «роза ветров», обнаруженная оперативниками на дне бассейна на участке Медведева. Адвокат отметил, что аналогичная звезда находится на шевронах МЧС, сотрудников которого, следуя его логике, «нужно ввиду их структурированности привлечь всем министерством».



Защитник рассказал также, что в деле имеются также показания трех свидетелей, в частности, бывшего сотрудник ГУУРа (главное управление уголовного розыска), а ныне сотрудника Следственного комитета по фамилии Пулин, который рассказывает о своей работе относительно 2012 года, однако вменяемая Медведеву статья появилась в УК РФ только в настоящем году.

Напомним, 15 июля Басманный суд Москвы арестовал вора в законе Олега Шишканова, который подозревается в том, что занимает в преступной иерархии высшее положение.