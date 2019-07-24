ВЦИОМ узнал отношение россиян к материальной поддержке семей с детьми

Около 42% россиян считают, что существующие в России меры по финансовой поддержке семей с детьми являются стимулом к рождению ребенка, обратного мнения придерживаются 52% граждан, следует из опроса ВЦИОМ.

Из опроса следует, что каждый второй россиянин знаком с информацией о расширении мер поддержки для семей с детьми. Наиболее известна россиянам возможность погашения 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий или последующий ребенок (26% хорошо знают об этом и 53% слышали об этом, но подробностей не знают).

Также россияне знают о возможности последовательного снижения ставок по ипотеке до 9%, а затем – до 8% и ниже, а также установления ипотечных льгот для семей с детьми на весь срок действия кредита (18% владеют подробной информацией и 56% слышали об этой мере). Также граждане знают о возможности увеличения пособия по уходу за ребенком семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека (18% хорошо знают об этом и 48% слышали об этом, но не владеют подробностями).

В эффективности предложенных мер уверены 27% россиян. При этом 45% опрошенных признают важность такой поддержки, но сомневаются в возможности оказать таким образом существенное влияние на демографическую ситуацию. В то же время 20% не верят в пользу предложенных мер, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Мнение россиян о том, будут ли данные меры стимулировать их на рождение ребенка, разделилось: 42% россиян считают, что данные меры подвигнут их на рождение ребенка, а 52% респондентов придерживаются противоположного мнения. Причем наибольшую готовность завести ребенка в случае реализации стимулирующих мер выражают россияне в возрасте от 25 до 34 лет (50%), а представители возрастной группы от 45 до 59 лет, напротив, более скептичны в этом отношении.

Среди тех, кто готов завести ребенка в случае реализации материальной поддержки, наиболее популярными из мер стали: возможность получения льгот по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70%), возможность для семей с детьми не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле (67%), а также возможность увеличения детского пособия для семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (67%).

Еще 64% респондентов, допускающих возможность появления в семье ребенка, заявили о намерении воспользоваться вычетом в 450 тыс. рублей из ипотечного кредита, где рождается третий или последующий ребенок. 62% опрошенных хотели бы снизить ставки по ипотеке и воспользоваться ипотечными льготами для семей с детьми на весь срок действия кредита.

Опрос проводился 2 июля методом телефонного интервью по всей территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

В мае в России вступили в силу новые правила получения детских пособий на первого и второго ребенка. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

Напомним, в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также существует поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

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