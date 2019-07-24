В Совете Европы усомнились в суверенитете Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» с победой на выборах в Верховную раду, отметив, что теперь Украина встала на «путь к суверенному украинскому государству».

«Браво президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа». Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять – это путь к суверенному украинскому государству», – написал Ягланд в Twitter.

Однако словам Ягланд были неоднозначно восприняты в Киеве. Так замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что генсека СЕ нарочно ставит под сомнение суверенитет Украины.

«Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу «дает в штангу» в своем твите, когда пишет, что Украина все еще «на пути к суверенитету». В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он «оговорился». Генсек – это не стажер, это высшее должностное лицо», – написал Кислица в Facebook.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы. После обработки 95,01% протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,13% голосов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 13,06%. На третьем месте находится «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов.

Результаты парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

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