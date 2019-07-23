После избрания Джонсона в Шотландии вновь заговорили о референдуме о независимости

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен вновь заговорила о референдуме о независимости от Великобритании после избрания премьером Британии Бориса Джонсона.

«Мое послание Борису Джонсону и любому политику, который занимает недемократическую позицию, считающему, что он может заблокировать волю шотландского народа: вы можете быть против независимости [Шотландии], это абсолютно законно, незаконна попытка помешать народу Шотландии иметь право выбора», – заявила Стерджен, передает издание Scotsman.

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Еще тогда Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.

Во вторник, 23 июля, стало известно об избрании Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Напомним, Стерджен выражала уверенность, что после выхода Великобритании из Евросоюза Шотландия станет независимой страной по результатам референдума.

Предыдущий референдум о независимости Шотландии, которая входит в состав Великобритании на протяжении уже более чем 300 лет, прошел по инициативе правящих в регионе шотландских националистов в 2014 году. Тогда победу с преимуществом в 10 процентных пунктов – 55% против 45% – одержали сторонники дальнейшего сохранения статуса региона как составной части Соединенного Королевства.