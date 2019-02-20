Глава Шотландии поверила в независимость после Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила об уверенности обретения страной независимости после выхода Великобритании из Евросоюза, передает французское издание Le Monde.

«Будет еще один референдум о независимости. Я верю, что Шотландия станет независимой страной», – сказала Стерджен, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что сроки референдума будут зависеть от окончательных условий Brexit, добавив, что шотландцы «уже заплатили цену за отсутствие независимости».

Напомним, Великобритания готовится выйти из ЕС 29 марта.

В январе Стерджен призывала провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС, заявляя, что только в этом случае Шотландия останется частью Королевства.