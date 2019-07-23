Найдено тело россиянки, разбившей вертолет в Италии

Прокуратура итальянского города Ливорно сообщила, что, по предварительным данным, погибшими при крушении вертолета у острова Горгона могли быть граждане России.

«Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что, согласно предварительной информации, на борту упавшего вертолета Robinson 66 были два человека.