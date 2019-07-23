Сайты ведомств предложили адаптировать для инвалидов по единому стандарту

Институт развития интернета (ИРИ) предложил создать единый формат для сайтов федеральных и региональных ведомств, чтобы людям с ограничениями по здоровью было удобнее пользоваться данными ресурсами. Эксперты направили письмо с данной инициативой главе Минкомсвязи Константину Носкову.

«В целях соблюдения комплекса гражданских прав и повышения уровня жизни граждан с инвалидностью и особыми потребностями, развития digital-культуры и цифровой толерантности гражданского общества, дальнейшего движения цифровой экосреды в сторону социальной рентабельности, предлагаем министерству усилить контроль за соблюдением принципов доступности при проектировании цифрового продукта или сервиса и разработать единый национальный стандарт (унификатор) для сайтов федеральных и региональных ведомств», – цитирует письмо ТАСС.

В нем также предлагается ввести общие рекомендации для IT-компаний, работающих в национальном цифровом поле.

В ИРИ отметили, что сегодня в России проживают около 12 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, которые могут более активно социализироваться, имея доступ к необходимым интернет-ресурсам.

Поэтому эксперты считают важным адаптировать информационный ресурсы для инвалидов по зрению и слуху, а также для людей с особыми потребностями: пожилых, временно травмированных или проходящих программы реабилитации здоровья.

По данным института, в 27 регионах обнаружены более 40 официальных интернет-ресурсов, на которых нет версии для слабовидящих граждан.

ИРИ предлагает оставлять подписи под изображениями для незрячих людей, которые используют синтезаторы речи, заменить слишком мелкий шрифт, и добавить подписи к графикам, цвета которых могут быть неразличимы.

Также обозначена необходимость добавлять субтитры к видео- и аудиовизуальному контенту на сайтах.

Кроме того, специалисты ИРИ предложили ввести «единый цифровой знак перехода на режим для слабовидящих» и единообразное его размещение на всех федеральных сайтах.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.