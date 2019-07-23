Европа раскрыла местоположение секретных спутников США

Европейское космическое агентство (ЕКА) на основании данных российских ученых обнародовало информацию о местоположении секретных американских спутников на геостационарной орбите, следует из текста доклада.

В документе европейского центра космических операций ЕКА опубликованы данные о местоположении спутников, находящихся на геостационарной орбите, в частности, наклонение орбиты к плоскости экватора и точка стояния, передает РИА «Новости».

Всего в списке 1638 объектов, из которых только 529 спутников управляемы, а остальные представляют себя неработающие аппараты или отработавшие ступени ракет.

В документе используются данные наблюдений с телескопов, которые европейским ученым предоставили Межгосударственная корпорация «Вымпел», Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономический научным центром. Эти данные указывают, в каких именно точках геостационарной орбиты работают секретные американские спутники, параметры орбиты которых не публикуются ВВС США.

Так, например, в каталоге опубликовано местоположение секретных американских спутников GSSAP, Orion, Mercury и CLIO, предназначенных для разведки космической обстановки и для ведения различных видов радиотехнической разведки.

Напомним, в начале июля военно-воздушные силы (ВВС) США решили модернизировать систему спутниковой связи в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на 82 млн долларов.

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