США собрались возродить прочные военные связи с Пакистаном

Соединенные Штаты и Пакистан намерены возродить прочное военное сотрудничество и расширить торговые связи, сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

В ходе переговоров лидеры США и Пакистана выразили надежду, что «возродят все аспекты двусторонних отношений между своими странами, включая расширение торговых сделок и прочные связи между вооруженными силами», передает ТАСС.

Во время встречи Трамп и Хан обсудили «угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, и пути [того], как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане».

Президент США позитивно оценил «шаги, предпринятые Пакистаном для содействия мирным усилиям в Афганистане», и отметил «заявленное пакистанским премьером обязательство принять меры против боевиков и террористов», сообщила пресс-служба Белого дома.

Накануне Трамп заявил о способности выиграть войну в Афганистане за неделю. Сразу после этого Госдепартамент США объявил о возобновлении переговоров с представителями (запрещенной в России террористической организации) «Талибан».

Кроме того, в понедельник Трамп предложил стать посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру.

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