Появились сведения о подготовке проведения на Украине досрочных местных выборов

Осведомленный источник в Офисе президента Украины сообщил, что в ближайшее время на Украине могут пройти досрочные выборы в местные органы власти.

По данным украинского интернет-издания «Страна.ua», выборы могут пройти в максимально короткий срок, в команде Зеленского обсуждается юридическое обоснование этого шага.

«Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято», – сообщил источник в Офисе президента Украины.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в штабе партии «Слуга народа» после объявления данных экзитполов также не исключил возможность проведения досрочных местных выборов, передает ТАСС. «Все задают вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь», – сказал Зеленский.

Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине и, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися.

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