В Верховную раду прошел первый в истории темнокожий депутат

Темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в состав Верховной рады, пишут украинские СМИ.

Беленюк прошел под 10-м номером в списке партии, сообщает Sport.ua.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве, он является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпионом мира и Европы, чемпионом Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины.