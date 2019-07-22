В московском районе устроили массовое отравление кошек

В московском районе «Аэропорт» жители сообщили, что неизвестные травят кошек ядом.

Москвичи рассказали, что с июня злоумышленники подмешивали яд в питьевые лоточки для кошек уже восемь раз, сообщает «Московский комсомолец».

После того, как жертвой живодеров стал гуляющий на улице домашний кот Симыч местного жителя Виктора, мужчина решил провести свое расследование. Он выяснил, что кошек могут травить при помощи лекарства от туберкулеза – изониазида, от которого животные умирают в муках за несколько минут.

Отмечается, что сейчас один из трупов кошек находится на экспертизе, после которой точно станет известна причина гибели животных.

«Раньше тоже бывали случаи отравления, но не такие массовые. Неизвестные идут буквально по домам через каждые пару дней. Из примерно 20 кошек во дворе осталось от силы три. Пенсионеры, которые за ними ухаживали, больше даже не выходят на улицу из-за стресса. Самое странное, что подобное происходит и в Перове, и в Филях-Давыдкове, и в районе Савеловского вокзала. Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы выяснить, это дело рук отдельных живодеров или целой группы», – рассказал Виктор.

Он добавил, что ради спасения дворовых любимцев некоторые жители окрестных домов готовы начать следовать какому-то регламенту: кормить кошек строго по часам, построить для них специальные домики и стерилизовать животных.