Трамп отреагировал на сведения о поимке 17 шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о задержании в Иране 17 шпионов ЦРУ не соответствует действительности.

«Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным. Ноль правды. Просто еще одна ложь и пропаганда (как, например, их сбитый беспилотник), распространяемые религиозным режимом, который терпит неудачу и не понимает, что делать», – написал в своем Tiwtter глава американского государства.

Трамп добавил, что экономика Ирана «мертва», и вскоре Тегерану «станет намного хуже».

Ранее в понедельник Иранский суд приговорил к различным срокам 17 человек за шпионаж в пользу США, некоторых из них приговорили к смертной казни.