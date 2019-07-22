В Иране осудили 17 подозреваемых в шпионаже на США

Иранский суд приговорил к различным срокам 17 человек за шпионаж в пользу США, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство Фарс со ссылкой на министерство информации (разведку) Ирана, некоторые из обвиняемых приговорены к смертной казни, передает ТАСС.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана.

Глава МИД Ирана в свою очередь призвал США соблюдать договоренности.

Напомним, ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что американские санкций против Тегерана являются «экономическим терроризмом».

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