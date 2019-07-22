Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке

Группа неизвестных пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина.

«Около трех часов ночи 21 июля группа молодых людей, можно говорить о четырех-шести людях... пеной строительной закрасили бюст Иосифу Виссарионовичу и пытались взорвать входную дверь в областной комитет КПРФ. Памятник стоит буквально в нескольких метрах. Но петарда взорвалась, а газовый баллончик – нет», – сообщил первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев РИА «Новости».

Он отметил, что действия неизвестных попали на камеру видеонаблюдения. Утром на место происшествия прибыли правоохранительные органы, а после завершения следственных действий, представители КПРФ отчистили бюст и отмыли надпись у постамента «Сталин – палач народов».

«По данному факту начата проверка. Изучаются камеры наружного видеонаблюдения – для того, чтобы оценить эту ситуацию, вычислить злоумышленников, привлечь их к ответственности», – сообщил начальник пресс-службы управления МВД по Липецкой области Наталья Маслакова.

Напомним, в марте в Екатеринбурге на заседании обкома КПРФ несколько членов партии со скандалом заявили о выходе, демонстративно забросав секретаря обкома партбилетами.

Как потом сообщил один из участников потасовки газете ВЗГЛЯД, причиной инцидента стало «негативное влияние» на партию секретаря свердловского обкома Александра Ивачева.