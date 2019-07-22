В Польше рассказали о ходе расследования убийства ребенка из России

Польская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве пятилетнего ребенка – гражданина России. Официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский отметил, что по этому делу уже «многое известно».

«Кроме вскрытия тела, будут проведены токсикологические экспертизы. Остальные действия были уже проведены во время поисков. Многое, в принципе, мы знаем в этом деле. Мы ждем информацию экспертов», – сказал Лапчиньский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что прокуратура ждет результаты исследований ДНК следов, обнаруженных в автомобиле отца мальчика, а также данные с электронных носителей, изъятых в его доме.

Пятилетний Давид Жуковский пропал в Польше 10 июля. Его забрал и увез в неизвестном направлении 32-летний отец. В тот же вечер тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях, его насмерть сбил поезд. Следователи считают, что мужчина совершил самоубийство. Мальчика поблизости не оказалось.

20 июля было обнаружено тело ребенка. Прокуратура заявила, что он был убит.