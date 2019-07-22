Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения

Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.

По словам Разумкова, «драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, передает ТАСС.

«Сейчас я не буду о них распространятся, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть – самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение», – сказал Разумков изданию «the Бабель».

Лидер «Слуги народа» подтвердил, что партнером по коалиции в Верховной раде может стать партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, однако отметил, что для предметного обсуждения этого вопроса следует дождаться результатов выборов.

«Я думаю, что наша политическая сила показала неплохой результат, такого, если я не ошибаюсь, на Украине еще не было. Точно так же, как весной президент [Владимир] Зеленский показал результат, которого в этой стране еще не было, и я не уверен, что кому-то удастся это повторить», – заявил Разумков.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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