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Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
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Беспримерный героизм и чудовищные ошибки – все это продемонстрировала война между двумя членами НАТО, начавшаяся ровно 45 лет назад. Речь идет о конфликте Турции и Греции за остров Кипр. Не будет преувеличением сказать, что именно события того времени повлияли на решение Анкары купить комплексы ПВО именно у России, а не у США.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

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Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

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              Начальница «банковского» столичного отдела ГСУ МВД уволилась после ареста Черкалина

              20 июля 2019, 10:32

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Руководитель «банковского» отдела ГСУ МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что совпало с арестами главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили источники в правоохранительной системе.

              Один из источников сообщил, что «спустя время после того, как Черкалина арестовали, Полина Цыпина уволилась из ГСУ». По его мнению, эти события связаны, передает РИА «Новости».

              Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

              Цыпина сообщала в интервью официальной газете МВД «Петровка, 38», что основными направлениями являются дела, связанные с хищениями денег и активов руководителями банка, и дела о незаконной банковской деятельности – так называемый «обнал».

              Полковник Черкалин руководил 2-м отделом Управления «К» (кредитно-финансовая сфера) Службы экономической безопасности ФСБ России. Отдел называют «банковским», так как в сферу его деятельности входит пресечение преступлений в этом секторе экономики.

              Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 850 тыс. долларов и мошенничестве на 490 млн рублей. Он и его предполагаемые соучастники – бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев – были арестованы в конце апреля.

              Увольнение следователя подтвердили еще два источника в правоохранительной системе. Один из них пояснил, что Цыпина вышла на пенсию, что соответствует ее выслуге.

              «В ГСУ была реорганизация», – отметил он, пояснив, что «обычно под такие увольнения и делают реорганизацию». При этом причины отставки Цыпиной, кроме как выход на пенсию, источник пояснять отказался.

              Третий источник сообщил, что Цыпина стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина и потому решила уволиться.

              Отмечается, что на проходной в здание ГСУ на Новослободской улице висит таксофон со списком следователей и внутренними телефонами, и Цыпина все еще значится в списке 11-го отдела, однако указанный напротив ее фамилии номер телефона не отвечает.

              Один из следователей отдела ответил на звонок журналистов по внутреннему номеру и на соответствующий вопрос пояснил, что Цыпина «больше не работает».

              Бывший следователь столичного ГСУ МВД, юрист Александр Бурчук рассказал о практике, сложившейся в Москве при расследовании преступлений в кредитно-финансовом секторе экономики.

              Так, при банкротстве банка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возлагаются функции временной администрации по управлению банком. Администрация в лице сотрудников территориального управления Центробанка изучает внутреннюю документацию и при выявлении сведений о хищениях, о неправомерных действиях при банкротстве или о преднамеренном банкротстве, направляет материалы в Генпрокуратуру либо в Следственный департамент МВД России.

              По его словам, «95% материалов из всей массы поступившего от АСВ в части ликвидируемых банков «спускается» Следственным департаментом – после проведения проверки или на ее стадии – нижестоящим подразделениям: в 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве, либо в СЧ СУ УВД по ЦАО». Он отметил, что оперативное сопровождение этих дел чаще всего сопровождает управление экономической безопасности МВД.

              Что касается Управления «К» ФСБ, то оно может направлять собственные материалы для «реализации» в Следственный департамент МВД либо другой орган, руководство которого уже принимает решение. При этом у ФСБ нет «дежурок» и она не принимает заявлений, в отличие от МВД.

              По словам Бурчука, структура устроена так, что руководителю «банковского» отдела Управления «К» подчиняются прикомандированные в госбанки, АСВ и ЦБ сотрудники ФСБ, играющие одну из ключевых ролей в принятии решения об отзыве у банка лицензии. Затем, в случае на то оснований, о направлении в соответствующие органы заявления для возбуждения уголовного дела.

              Полина Цыпина в 2003 году заочно окончила Саратовский институт МВД России, через два года начала службу на должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО.

              Напомним, Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.

              СМИ сообщали, что у полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем было найдено у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

              Также суд заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в мошенничестве в рамках дела Черкалина. Мужчины объявлены в международный розыск.

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