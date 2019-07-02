Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду

В Киеве на Майдане началась акция протеста против регистрации кандидатами в Верховную раду медиаэксперта Анатолия Шария и экс-главы администрации президента времен Януковича Андрея Клюева. На митинге избили журналиста «Страны».

Акция протеста началась в 20.00. Участники – преимущественно радикалы, они жгут файера. Тут же находится известный активист запрещенного в России «Правого сектора*» Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве человека, сообщает «Страна».

Собравшиеся на Майдане скандируют: «Мы устали от дерьма».

«Мы собрались здесь, потому что ЦИК зарегистрировала ватника Шария и Клюева, эти люди не были на Украине последние 5 лет. Суд принял решение отказать им в регистрации, но ЦИК их зарегистрировал», – выступил со сцены активист Владислав Грезев.

На митинге, как сообщает «Страна», избили журналиста портала Владислава Бовтрука. Сейчас он пишет заявление в полицию.

Ранее во вторник Шарий зарегистрировался кандидатом в Верховную раду.

Он сообщил о намерении участвовать в выборах 6 июня, для этого он зарегистрировал политическую «Партию Шария».

ЦИК отказывался регистрировать блогера в качестве кандидата в депутаты Рады, так как он якобы «более пяти лет назад выехал за границу», где и «проживает длительное время».