В список членов Американской киноакадемии включили трех российских режиссеров

Еще два российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии, которые будут выбирать победителей премии «Оскар», сообщается на сайте организации.

В категории «Короткий метр и анимация» в состав киноакадемии вошли режиссеры-аниматоры Михаил Алдашин и Игорь Ковалев, пишет «Интерфакс».

Самыми известными работами Ковалева как художника-мультипликатора являются «Пластилиновая ворона», «Приключения капитана Врунгеля», а как режиссера – «Следствие ведут колобки».

Наиболее известные работы Алдашина – это мультфильмы «Охотник», «Рождество» и «Про Ивана-дурака».

Сейчас оба режиссера-аниматора являются руководителями мастерской объединенной авторской анимации в «Союзмультфильме».

Ранее стало известно, что в состав Американской киноакадемии также вошел российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой.