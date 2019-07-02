Россиянину доверили право выбирать победителя «Оскара»

Российский режиссер Сергей Дворцевой включен в список членов Американской киноакадемии, сообщили в организации.

Таким образом, режиссер фильмов «Тюльпан» и «Айка» получил право выбирать претендентов и победителей премии «Оскар», передает РИА «Новости».

Всего же в 2019 году в жюри вошли 842 человека, в том числе британский актер Том Холланд, певица Леди Гага и актриса Элизабет Мосс.

Напомним, в мае 2018 года приз за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале получила казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.