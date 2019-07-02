Полковник ростовской полиции сбежала в Грузию

Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростовской области, полковник полиции Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск, сообщили в ГУ МВД по региону. Источники заявили, что она пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории этой страны.

В полиции пояснили, что 38-летняя полковник полиции была уволена из МВД по отрицательным мотивам. Она стала фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Расследованием занимается Следственный комитет, сообщает «Блокнот-Ростов».

Портал утверждает, что это не первый случай бегства ростовских полицейских за границу. В апреле погранслужба Украины сообщила, что двое полицейских из Ростова-на-Дону пересекли границу, попросив украинские власти предоставить им политическое убежище. Они заявили, что стали жертвами «принципиальной позиции» при расследовании деятельности сети городских аптек. Полицейские убеждали, что якобы раскрыли нелегальную сеть по торговле наркотиками, в результате на них «сфабриковали» уголовные дела.

Следственный комитет тогда обвинил сбежавших полицейских в «крышевании аптек» и избиении подозреваемых.

Сейчас полицейские находятся на территории Украины. В России им грозит до 10 лет лишения свободы.

После этого инцидента началась масштабная проверка в донском главке, сообщает портал. Трое руководителей управления МВД по Ростову были предупреждены о неполном служебном соответствии, семь руководителей служб и подразделений главка и городского управления получили строгий выговор.