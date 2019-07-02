Россияне рассказали о вере в колдунов и НЛО

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, как россияне относятся к приметам и явлениям из разряда сверхъестественного.

Данные опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

«За четверть века позиции россиян относительно вопросов веры в приметы, предсказания, колдовство и прочие «чудеса» стали более определенными и сместились скорее в сторону скептицизма. Так, сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом – 22% против 41% в 2015 г. и 63% в 1990 г. Чаще россияне стали сомневаться в эффективности спиритических сеансов – 13% против 16% два года назад. Снижается также вера в существование НЛО –20% против 25% в 2015 году», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, за последние два года резко упал процент верящих в колдунов (с 48% в 2015 г. до 31% в 2019 г.).

Приметам в сравнении с 2015 г. (50%) и 2000 г. (57%) сегодня верят всего 33%. Вера граждан в астрологические (33% в 2000 г. и 31% в 2015 г.), то упала до 15%.

Социологи отмечают также, что с 2015 г. стремительно растет доля неопределившихся со своим отношением к паранормальным явлениям.

«На 19 процентных пунктов выросла доля неопределившихся с отношением к возможности лечения болезней биополем (31% против 12% в 2015 г.), на 17 доля тех, у кого нет однозначного мнения о существовании возможности передавать и принимать мысли на расстоянии, а также перемещать предметы усилием мысли (25% против 8% в 2015 г. по каждому из указанных пунктов)».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провел 28 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Были опрошены 1,6 тыс. человек путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в конце мая ВЦИОМ подсчитал россиян, ведущих здоровый образ жизни.