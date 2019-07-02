Кравчук аргументировал свое предложение отказаться от минских переговоров по Донбассу

«Минский формат себя исчерпал. И это не только мое мнение», – сказал газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее он предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу.

«Минский и нормандский форматы фактически идут параллельно, но конкретных результатов не дают ни тот ни другой. Причем уже много лет, – подчеркнул бывший президент Украины Леонид Кравчук. – Сейчас, после прямых договоренностей и действий конкретных людей с двух сторон, открылись хоть какие-то дороги к улучшению. Поэтому я считаю, что минский формат себя исчерпал».

Собеседник также отметил, что такую точку зрения разделяют достаточное количество политиков как в России, так и в Евросоюзе.

Ранее первый президент Украины выступил против продолжения минских переговоров.

Минский формат превратился в формальность, некое прикрытие, а боевые действия тем временем продолжаются, люди гибнут, сказал собеседник, подчеркнув: для прекращения войны и установления мира в Донбассе нужно налаживать прямой диалог.

«Мое предложение – собрать глав стран – участников Будапештского меморандума и создать документ, аналогичный тому, что был подписан в 1994 году, но не по ограничению ядерных вооружений, а уже относительно урегулирования конфликта в Донбассе, – поделился своим мнением Кравчук. – Документ, который имел бы юридическую и правовую международную силу».

По мнению собеседника, новое соглашение должно быть подписано лидерами государств – участников Будапештского меморандума: Украины, США, России и Великобритании. Ну а если не главами, то представителями не ниже уровня министров иностранных дел. Более того, «будапештский формат» в данном случае хорошо бы расширить, констатировал первый президент Украины.

«Пригласить к участию в переговорах, к примеру, Германию. Ведь сегодня Европа не может решать важные вопросы без такой страны, как Германия. И в ходе переговоров всех этих участников расширенного «будапештского формата» принять документ, который бы гарантировал установление мира на востоке Украины», – отметил Кравчук. По его мнению, «Минские соглашения обязательной силы не имеют, это консультативные документы». «Как можно в решении вопроса войны и мира руководствоваться документами, не имеющими утвержденного международного правового статуса?» – заметил Кравчук.

Экс-глава Украины также предложил в «будапештском формате» рассмотреть возможность создания общими усилиями некоего фонда, который бы помог восстановлению разрушенных войной территорий на востоке Украины. У самой Украины на сегодняшний день не хватит ни сил, ни возможностей справиться с этой задачей, отметил собеседник.

«Представители непризнанных республик – Донецкой и Луганской – смогут участвовать в этих переговорах как наблюдатели и вносить свои предложения по урегулированию конфликта, но не более того.

Если мы пригласим представителей Донбасса как равноправных участников, то это будет означать, что мы воспринимаем непризнанные республики если не как независимые государства, то как минимум в качестве неких самостоятельных государственных формаций. Украина, естественно, на такой шаг никогда не согласится, – констатировал Кравчук. – Но ведь и Россия не признала независимость Донецка и Луганска от Украины. Так что Донбасс как равноправный участник в переговорах фигурировать не может. Они должны присутствовать, но без права принимать решения».

«Таким образом можно попытаться наладить нормальные человеческие отношения Украины и России. Не будем говорить сегодня о великой дружбе, давайте будем реалистами. Я не верю в дружбу народов, я верю в дружбу людей. В человеческие, уважительные отношения, закрепленные документами международного характера. Вот этим и надо руководствоваться», – резюмировал первый президент Украины.

Стоит отметить, что предложения по урегулированию ситуации в Донбассе при помощи «будапештского формата» звучат на Украине уже не впервые.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 июня международные наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Позднее Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных военнослужащих вооруженных сил Украины. Освобождение стало возможным благодаря инициативе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

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