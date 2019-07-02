Кравчук аргументировал свое предложение отказаться от минских переговоров по Донбассу

Взгляд
2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

Вот этим самым радаром Швеция планирует «обороняться от России»Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters
«Новейшие системы» ПВО намерена установить Швеция всего в 300 километрах от Калининграда, а также усилить гарнизон на острове Готланд – и все это в ответ на «агрессивные действия России». Насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности – и ради чего делаются подобные заявления? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            Кравчук аргументировал свое предложение отказаться от минских переговоров по Донбассу

               2 июля 2019, 12:22
            Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

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            «Минский формат себя исчерпал. И это не только мое мнение», – сказал газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее он предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу.

            «Минский и нормандский форматы фактически идут параллельно, но конкретных результатов не дают ни тот ни другой. Причем уже много лет, – подчеркнул бывший президент Украины Леонид Кравчук. – Сейчас, после прямых договоренностей и действий конкретных людей с двух сторон, открылись хоть какие-то дороги к улучшению. Поэтому я считаю, что минский формат себя исчерпал».

            Собеседник также отметил, что такую точку зрения разделяют достаточное количество политиков как в России, так и в Евросоюзе.

            Ранее первый президент Украины выступил против продолжения минских переговоров.

            Минский формат превратился в формальность, некое прикрытие, а боевые действия тем временем продолжаются, люди гибнут, сказал собеседник, подчеркнув: для прекращения войны и установления мира в Донбассе нужно налаживать прямой диалог.

            «Мое предложение – собрать глав стран – участников Будапештского меморандума и создать документ, аналогичный тому, что был подписан в 1994 году, но не по ограничению ядерных вооружений, а уже относительно урегулирования конфликта в Донбассе, – поделился своим мнением Кравчук. – Документ, который имел бы юридическую и правовую международную силу».

            По мнению собеседника, новое соглашение должно быть подписано лидерами государств – участников Будапештского меморандума: Украины, США, России и Великобритании. Ну а если не главами, то представителями не ниже уровня министров иностранных дел. Более того, «будапештский формат» в данном случае хорошо бы расширить, констатировал первый президент Украины.

            «Пригласить к участию в переговорах, к примеру, Германию. Ведь сегодня Европа не может решать важные вопросы без такой страны, как Германия. И в ходе переговоров всех этих участников расширенного «будапештского формата» принять документ, который бы гарантировал установление мира на востоке Украины», – отметил Кравчук. По его мнению, «Минские соглашения обязательной силы не имеют, это консультативные документы». «Как можно в решении вопроса войны и мира руководствоваться документами, не имеющими утвержденного международного правового статуса?» – заметил Кравчук.

            Экс-глава Украины также предложил в «будапештском формате» рассмотреть возможность создания общими усилиями некоего фонда, который бы помог восстановлению разрушенных войной территорий на востоке Украины. У самой Украины на сегодняшний день не хватит ни сил, ни возможностей справиться с этой задачей, отметил собеседник.   

            «Представители непризнанных республик – Донецкой и Луганской – смогут участвовать в этих переговорах как наблюдатели и вносить свои предложения по урегулированию конфликта, но не более того.

            Если мы пригласим представителей Донбасса как равноправных участников, то это будет означать, что мы воспринимаем непризнанные республики если не как независимые государства, то как минимум в качестве неких самостоятельных государственных формаций. Украина, естественно, на такой шаг никогда не согласится, – констатировал Кравчук. – Но ведь и Россия не признала независимость Донецка и Луганска от Украины. Так что Донбасс как равноправный участник в переговорах фигурировать не может. Они должны присутствовать, но без права принимать решения».

            «Таким образом можно попытаться наладить нормальные человеческие отношения Украины и России. Не будем говорить сегодня о великой дружбе, давайте будем реалистами. Я не верю в дружбу народов, я верю в дружбу людей. В человеческие, уважительные отношения, закрепленные документами международного характера. Вот этим и надо руководствоваться», – резюмировал первый президент Украины.

            Стоит отметить, что предложения по урегулированию ситуации в Донбассе при помощи «будапештского формата» звучат на Украине уже не впервые.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 июня международные наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

            Позднее Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных военнослужащих вооруженных сил Украины. Освобождение стало возможным благодаря инициативе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

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