ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырех украинцев

Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных. В пятницу они прибыли в минский аэропорт, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком направятся на Украину.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в списке тех, кого ДНР и ЛНР передают Киеву, находятся Великий Дмитрий Николаевич, приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам лишения свободы; Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич, осужденный по уголовной статье «государственная измена» к 12 годам тюрьмы; Горяйнов Максим Анатольевич, приговоренный к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Трое из четырех передаваемых лиц – военнослужащие, передает РИА «Новости».

Как пояснил Медведчук, он выступил с инициативой о передаче в одностороннем порядке Киеву нескольких пленных, «увидев, что господин Зеленский (президент Украины) не собирается их освобождать или проводить обмены». Лидеры самопровозглашенных республик рассчитывают, что передача Киеву в одностороннем порядке четырех пленных простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.

Медведчук также считает, что провести обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» можно за несколько дней при наличии воли всех сторон.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.