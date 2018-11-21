Тимошенко выразила готовность к переговорам с Путиным по Донбассу

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предлагает «будапештский формат» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

На вопрос о том, готова ли она ко встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, Тимошенко заявила, что указанный формат предусматривает участие «всех входящих в него стран». передает ТАСС.

По ее словам, необходим формат «Будапешт плюс», чтобы «в переговорном процессе принимали участие лидеры стран, подписавших Будапештский меморандум». Тимошенко уже заявляла, что к «будапештскому формату» следует привлечь Берлин и ЕС.

При этом Тимошенко заявила, что не отказывается от нормандского и минского вариантов.