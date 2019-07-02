Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил против продолжения минских переговоров.

Он заявил, что «минский процесс не является эффективным по своей сути». По словам Кравчука, в Европе тоже «говорят, что он себя уже исчерпал», передает NewsOne.

Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решит коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».

Первый президент Украины заявил, что смена представителей не поможет, так как Минск используют в качестве ширмы, чтобы прикрывать истинные намерения.

Кравчук предложил «вернуться к Будапештскому процессу», изменив и расширив его, а также наладить диалог с Москвой.

Как заявил Кравчук, не следует обвинять Киев в бездействии, поскольку российская сторона, по его словам, «тоже не идет на встречу».