Турчак заявил о поддержке «Единой Россией» врио губернатора Севастополя

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и будет работать вместе с ним на благо города.

По словам секретаря генсовета партии, отставка бывшего губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова закономерна.

«На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна», – цитирует слова Турчака сайт «Единой России».

По секретаря, главная задача, которая стоит перед врио губернатора Севастополя, заключается в улучшении качества жизни жителей города. «Сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых – улучшение качества жизни севастопольцев. Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь», – считает он.

«Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперед. Это основная цель «Единой России» в городе – герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя», – заключил Турчак.

Развозжаев поддержал предложение «Единой России» о том, чтобы принимать работы по благоустройству дворов только с подписью старших по дому или по двору. Об этом сообщил Турчак по итогам выезда в один из дворов.

«Ремонт двора на улице Адмирала Юмашева – один из тех 70 тыс. наказов, которые были собраны нашими кандидатами. Тема состояния дворовых территорий является наиболее острой для Севастополя. Сегодня были подняты типичные для города проблемы: состояние ливневой канализации, дорожного полотна, внутридворовых проездов. Главное, о чем мы сегодня договорились с жителями, – организация общественного и партийного контроля за ходом работ, их сроками и качеством. Михаил Владимирович поддержал наше предложение о том, что ни один акт приемки работ без подписи старшего по двору, дому приниматься исполнительной властью города не будет», – подчеркнул Турчак.

По его словам, проведению ремонта дворов в Севастополе в том числе посвящена пятилетняя программа, с которой на выборы идут кандидаты от «Единой России». «Для нас очень важно, чтобы это было не точечное решение по каким-то конкретным проблемам, а чтобы работы были комплексными: озеленение, благоустройство, обязательно наличие малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок», – пояснил Турчак.

В свою очередь Развожаев согласился с необходимостью общественного контроля. «Задача исполнительной власти в том, чтобы подрядчик выполнил работы как положено. После этого можно переходить к следующему объекту. За каждый объект, который мы сделали, нам не должно быть стыдно. А с помощью партии и общественных активистов мы рассчитываем выполнить работы качественно», – уверен врио губернатора.