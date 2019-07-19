Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».

«Для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возврат с орбиты различных грузов и космонавтов в КБП разрабатывают орбитальный космический самолет», – говорится в сообщении на сайте КБ «Южное».

Кроме того, сообщается, что специалисты предприятия разрабатывают спутник, способный осматривать другие космические аппараты и уводить их с орбиты. Обычно такие аппараты классифицируются как спутники-инспекторы.

Ранее КБ «Южное» заявляло, что без помощи России разработало космическую ракету-носитель «Маяк-3.9S», превосходящую по своим характеристикам другую украинскую ракету «Зенит». Кроме того, там сообщали, что разрабатывают проект лунной базы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КБ «Южное» распродает последние секреты украинского ВПК.