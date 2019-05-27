Украина заявила о разработке собственной ракеты-носителя

Украинское КБ «Южное» разработало космическую ракету-носитель «Маяк-3.9S» без использования российских комплектующих, превосходящую по своим характеристикам другую украинскую ракету «Зенит», заявил гендиректор предприятия Александр Дегтярев.

«В КБ «Южное» разработана ракета «Маяк-3.9S», которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит «Зенит». Но она спроектирована исходя из использования старта на Байконуре и «Морского старта», – передает слова Дегтярева РИА «Новости».

На ракете «Зенит», производившейся на Украине, 70% российских комплектующих, в том числе двигатель первой ступени РД-171М и система управления. С 1985 по 2017 годы было проведено 84 запуска ракет «Зенит», 36 – с плавучей платформы «Морской старт».

В марте источники сообщали, что российская частная компания S7 Space, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт», решила прекратить выполнение заключенного в 2017 году контракта на производство на «Южмаше» 12 ракет «Зенит».

Также появилась информация, что S7 Space разрабатывает свою многоразовую ракету на основе «Союз-5».