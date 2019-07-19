Всероссийский фестиваль авторской песни посвятили памяти Кобзона

«Ожидаем, что на «Гринландию» прибудут более тысячи авторов-исполнителей. В этом году фестиваль носит имя Иосифа Кобзона – Иосиф Давыдович дважды выступал у нас с большими концертами», – рассказал газете ВЗГЛЯД Вадим Комков, представитель организаторов ежегодного фестиваля авторской песни «Гринландия» в Кировской области. Фестиваль стартовал накануне и продлится до субботы.

«Двадцать седьмой по счету фестиваль авторской песни «Гринландия» проходит в Кировской области на берегу реки Быстрица», – рассказал руководитель пресс-центра фестиваля Вадим Комков. Фестиваль назван в честь знаменитого писателя-романтика Александра Грина, который был родом из Вятки, нынешнего Кирова.

В программе участвуют ведущие барды России, а главными гостями станут музыкант Сергей Трофимов (известный под сценическим псевдонимом Трофим) и известный автор-исполнитель, сочинитель текстов для многих музыкальных групп Александр Шаганов, рассказал Комков. «Также приедет большая группа известных российских бардов: Галина Хомчик, дуэт «Зеленая лампа», Елена Сурина, Михаил Трегер и другие», – отметил собеседник.

Как рассказывают организаторы, на фестивальной поляне «Гринландии» открылись четыре сцены – главная, малая, военно-патриотическая и детская. Здесь выступят многочисленные авторы-исполнителей, из всех регионов России из зарубежья, ближнего и дальнего. Оценивать выступления будет квалифицированное жюри.

Нынешний фестиваль носит имя Иосифа Кобзона. «Иосиф Давыдович несколько лет возглавлял жюри заочного конкурса фестиваля, и сам дважды выступал на фестивале с большими концертами», – рассказал Комков. Памяти великого артиста будет посвящен гала-концерт, который пройдет в субботу. На этом концерте лауреаты и дипломанты конкурса получат право выступить на сцене вместе с такими мэтрами, как Александр Розенбаум, Олег Митяев, Сергей Трофимов, братья Мищуки, Григорий Гладков, Юлия Зиганшина.

«Сам фестиваль продлится четыре дня. Будут работать развлекательные площадки, включая детские и спортивные, так что все продумано для отдыха гостей и участников в духе патриотизма и любви к родной песне», – рассказал Комков. По словам организаторов, на площадках фестиваля также пройдут мастер-классы, которые проведут известные авторы-исполнители, проведет работу педагогический лагерь, состоятся соревнования по сдаче норм ГТО, военно-спортивная игра «Зарница» для команд из детских оздоровительных лагерей и много другое.

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» – круглогодичный проект, в рамках которого проводятся конкурсы песен, стихов, сочинений, видеороликов. Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» получил президентский грант в размере 10 млн рублей. Как подчеркнул Вадим Комков, неоценимую помощь в качестве организатора и вдохновителя фестиваля оказал депутат Госдумы от Кировской области Олег Валенчук.