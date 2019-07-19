Стали известны подробности инцидента с Boeing в Шереметьево

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала о хронологии инцидента с рейсом Москва – Ереван, задержанным из-за сигнала о задымлении.

В 0.57 мск рейс N4 477 «начал плановый вылет», но при «разбеге» по ВПП «внутри пассажирского салона возникло задымление». Командир предупредил наземные службы и решил прервать взлет. Отмечается, что возгорания не было, передает РИА «Новости».

К самолету прибыли аварийно-спасательные службы Шереметьево, пассажиров и экипаж эвакуировали и доставили в пассажирский терминал. На борту было 179 человек, им предложили «горячее питание и необходимую помощь», была произведена «выгрузка багажа и личной клади».

Аэропорт перешел на работу в штатном режиме.

Авиакомпания «Северный ветер» сообщила, что причиной тревоги стало появление постороннего запаха на борту.

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Лететь резервным бортом компании отказались 28 пассажиров. Двое из них были госпитализированы после инцидента.

Резервный самолет вылетел в Ереван в 5.34 мск.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании NordWind («Северный ветер») после инцидента, передает ТАСС.