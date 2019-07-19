Вылет из Шереметьево остановили после сигнала о задымлении в кабине Boeing

Авиарейс Москва – Ереван компании «Северный ветер» задержан в связи с сигналом о задымлении в кабине пилотов, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Сигнал сработал при «рулежке воздушного судна на взлетную полосу» в Шереметьево, передает РИА «Новости».

Самолет остановили, пассажиров эвакуировали, восемь пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом, передает ТАСС.

В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Пожар или задымление не подтвердились.

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В МЧС сообщили, что «готовится резервное воздушное судно».