Арестованы обвиняемые в подбрасывании наркотиков росгвардейцы

Сотрудники Росгвардии, которые ранее подбросили наркотики подростку и вымогали у него деньги, арестованы в Петербурге.

Красногвардейский суд Петербурга принял решение об аресте росгвардейца Александра Бойкова, передает «Интерфакс».

Отмечается, что во время заседания Бойков закрывал лицо, а на вопросы суда и журналистов о своей виновности отвечать не стал. Адвокат уточнил, что обвинение подзащитному пока не предъявлено.

Позже такое же решение было вынесено в отношении второго задержанного росгвардейца – Никиты Лаврентьева. Сообщается, что его адвокат просил о проведении заседания в закрытом режиме из-за «оглашения личных данных» подозреваемого, но суд это ходатайство отклонил.

По делу о подкинутых наркотиках в Петербурге арестован росгвардеец. Выдержать суд ему помогла маска https://t.co/47fHD7ayvR pic.twitter.com/cQUl0uUwWy — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 18 июля 2019 г.

Напомним, 17 июля сотрудники Росгвардии, «создав видимость изъятия у несовершеннолетнего наркотических средств», потребовали с него взятку 300 тыс. рублей.

Подросток смог отдать им лишь часть суммы, остальное он должен был оставить в тайнике. Когда росгвардейцы отпустили его за деньгами, он сообщил в полицию. В итоге злоумышленники были задержаны, на них было заведено дело.