На обвиняемых в подбрасывании наркотиков росгвардейцев завели дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые ранее подбросили наркотики подростку и требовали выкуп.

«Следственными органами СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного <...> ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки), в отношении двух сотрудников отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга», – сказано в сообщении СК Петербурга.

В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии, «создав видимость изъятия у несовершеннолетнего наркотических средств», потребовали с него взятку 300 тыс. рублей. Подросток смог отдать им лишь часть суммы, остальное он должен был оставить в тайнике. Когда росгвардейцы отпустили его за деньгами, он сообщил в полицию. В итоге злоумышленники были задержаны.