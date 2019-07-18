Участник «Дома-2» погиб в Одессе при невыясненных обстоятельствах

Участник «Дома-2» и известный ведущий Евгений Щербаков погиб при невыясненных обстоятельствах в Одессе, сообщили представители регионального управления Нацполиции Украины.

По предварительным данным, Щербаков якобы случайно упал с 17-го этажа жилого комплекса «Шестая жемчужина», сообщает телеканал «Царьград».

Правоохранительные органы предполагают, что речь не идет о насильственной смерти. В настоящее время тело ведущего передали на экспертизу. Также возбуждено уголовное дело с пометкой о несчастном случае.

«Явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено», – отмечается в заявлении.