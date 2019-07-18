В Мюнхене пропали две россиянки

В Мюнхене исчезли две россиянки, городская полиция возбудила уголовное дело, сообщило российское посольство в Берлине.

«13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении дипмиссии, передает ТАСС.