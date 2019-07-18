В СПЧ опровергли комментарий о поддержке однополой семьи

Ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора после публикаций в СМИ своего высказывания о воспитывавшей детей однополой семье уточнила свою позицию.

Публикация в СМИ, где приводился ее комментарий, «показывает непрофессионализм журналиста издания», который брал у Киркоры интервью, заявила она в сообщении на сайте СПЧ.

Она пояснила, что из беседы, длившейся 20 минут, в публикации были приведены всего две фразы, вырванные из контекста.

«Не может идти речь о поддержке усыновления детей однополыми семьями, так как это не разрешено нашим законодательством. У нас просто нет такого понятия, и в той истории усыновителем является один человек», – добавила секретарь СПЧ.

«Вопрос о том, что в данной семье ребенок проживал с двумя родителями-мужчинами и ему не доставало роли матери и он не получал должного женского воспитания можно поставить обратной стороной – когда во многих российских неполных семьях детей воспитывает или одна мама, или одна тетя, или одна бабушка – и тогда они не видят роли папы, не чувствуют мужского воспитания. Этот вопрос значительно шире рассматриваемого случая и требует более комплексного подхода», – отметила Киркора.

Она подчеркнула, что «надо иметь понимание» того, что взрослые люди имеют право неприкосновенности своей частной жизни, включая ее интимную сторону.

«Тем более интимная сторона оттого и интимная, что остается за закрытыми дверями, и родители не должны допускать туда детей. Если происходит обратное – то не так важно, какая пара находится за этими дверьми, одного или разного пола, ровесников или людей с большой разницей в возрасте, одной расы или нет – главное, чтобы все происходящее между родителями не показывалось детям и оставалось за закрытыми дверями. Если в этой семье была какая-то пропаганда однополых отношений и происходящее между мужчинами выставлялось напоказ, тогда уголовную ответственность должен нести усыновитель, а не работник социальной службы», – пояснила секретарь СПЧ.

Ребенок, проживавший вместе с однополой семьей, попал в медицинское учреждение с подозрением на аппендицит, добавила Киркора.

«Были ли в отношении него случаи применения физического/сексуального насилия со стороны членов семьи – неизвестно. И если были – тогда это уголовное деяние, и оно должно быть наказано, как и любое насилие в отношении детей независимо от пола или родственной связи», – заключила она.

Напомним, скандал вокруг усыновителей нетрадиционной ориентации возник после того, как одного из детей доставили в больницу с подозрением на аппендицит. В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении столичных сотрудников соцзащиты, которые не противодействовали усыновлению мальчиков семьей из двух мужчин.

В СМИ опубликовали комментарий ответственного секретаря СПЧ Ирины Киркоры, в котором утверждалось, что воспитание детей однополой парой не должно становиться поводом для возбуждения уголовного дела.