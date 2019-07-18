Лукашенко пошутил над «крутым» Орешкиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе VI Форума регионов России и Белоруссии прокомментировал интеграционные процессы между двумя странами.

«Создали межправительственную группу. Неважно, что там крутой Орешкин ее возглавляет, там правительство работает. Президенты выполнили свою миссию», – сказал Лукашенко.

Фрагмент речи главы Белоруссии опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Лукашенко об интеграционном процессе: Создали межправительственную группу. Неважно, что там крутой Орешкин ее возглавляет, там правительство работает. Президенты выполнили свою миссию pic.twitter.com/JhftsPvhJR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2019 г.

Напомним, министр экономического развития России Максим Орешкин и его белорусский коллега Дмитрий Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце 2018 года.

Ранее в четверг Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.

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