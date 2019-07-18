Зеленский упрекнул Парубия в преступном бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной рады Андрея Парубия в нежелании созывать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

«Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета», – написал Зеленский в Facebook.

Он обратил внимание на значимость рассмотрения законопроекта о деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, проекта об отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией и вопроса возвращения в законодательство нормы о незаконном обогащении, которые предлагал рассмотреть парламенту.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что работоспособность и доблесть оказались «не самыми сильными чертами парламента».

«Все, что вы продемонстрировали, это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа!» – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов.

Однако спикер Верховной рады сообщил, что внеочередное заседание парламента 18 июля не состоится, так как это не предусмотрено законом.

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