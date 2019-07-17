Спикер Верховной рады отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что проведении внеочередного заседания парламента 18 июля не состоится, так как это не предусмотрено законом.

«Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины», – написал Парубий в Facebook.

Он уточнил, что сам «неуклонно придерживается действующего законодательства», и призвал к этому всех чиновников.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов.