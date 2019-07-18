В войсках ЦВО объявили тревогу

Войска Центрального военного округа (ЦВО) в полном составе подняты по учебной тревоге, сообщили в пресс-службе округа.

«В мероприятии, которое продлится до конца недели, задействованы соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Войска Центрального военного округа подняты по учебной тревоге», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

Там добавили, что в ходе учений органы управления и подразделения обеспечения выдвинутся в районы развертывания подвижных пунктов и уточнят планирующие документы по разрешению кризисных ситуаций.

«Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками. Общее руководство тренировкой осуществляет командующий войсками ЦВО генерал- полковник Александр Лапин», – сообщили в округе.

Напомним, 24 июня по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.

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