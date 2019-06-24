Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО

По решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня (24 июня – ред.) в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», – сообщил Шойгу, передает РИА «Новости».

По замыслу внезапной проверки с 6.00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года – стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», – подчеркнул министр обороны.