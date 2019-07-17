Кремль отказался считать объективными следствие и суд по крушению Boeing в Донбассе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не считает объективными следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, которые проходят в Нидерландах.

«Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным. С самого начала Россия предлагала свое участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны», – заявил Песков, говоря о следствии по катастрофе, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также отметил, что в этом плане ничего в позиции российской стороны не изменилось.

Ранее сообщалось, что в деле о крушении рейса МН17 появились новые свидетели.

Напомним, совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.

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