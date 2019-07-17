Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»

Администрация Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без объяснения причин заблокировала доступ к каналу издания «Ридус».

По мнению сотрудников «Ридуса», причиной блокировки могли стать политически мотивированные жалобы украинских пользователей видеохостинга.

В последние дни на YouTube-канале «Ридуса» были опубликованы видео, в том числе эксклюзивные, касающийся украинской темы. Среди них – видео суда в Италии над украинским боевиком Виталием Маркивым, приговоренным к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Также на канале было опубликовано видеоинтервью «Ридусу» главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.