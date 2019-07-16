Племянника одного из «королей» российской недвижимости обвинили в вымогательстве в Армении

В Армении обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах предъявлено племяннику президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна Нареку Карапетяну, заявила глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

«Мужчине 1990 года рождения (Нареку Карапетяну) и его другу предъявлено обвинение по статье «вымогательство в особо крупных размерах. С них взяты подписки о невыезде», – передает РИА «Новости» слова Арутюнян.

По данной статье срок наказания предусмотрен до 10 лет.



Напомним, в 2018 году Forbes опубликовал рейтинг «королей» российской недвижимости, в котором группа «Ташир» Самвела Карапетяна заняла третье место.