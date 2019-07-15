Танцующую под ABBA Мэй сняли на видео

Глава британского правительства Тереза Мэй вновь станцевала на публике под песню Dancing Queen группы ABBA.

Видео было записано на фестивале Henley. В ролике британский премьер подпевает и ритмично двигает руками под хит Dancing Queen группы ABBA, передает РИА «Новости».

Looks like The PM @theresa_may has giffed up my video. Wasn’t on my bucket list but it is now!! Well done @englandcricket from me too!! https://t.co/J1vCFHVwx1 — Jeremy Cuthbert (@jeremycuthbert) 15 июля 2019 г.

Напомним, что на танцы Мэй неоднократно обращали внимание пользователи соцсетей. Так, в прошлом году она станцевала вместе с учениками средней школы в Кейптауне, после чего в Сети ее сравнили с «роботом из Футурамы».

Позже, выступая на съезде Консервативной партии, она снова вышла к трибуне, пританцовывая, причем именно под Dancing Queen. Тогда пользователи сравнили ее с женской версией мистера Бина.