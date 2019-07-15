Избитую девочку из Ингушетии захотели удочерить

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что к ней поступают десятки звонков от граждан с вопросами о состоянии избитой девочки из Ингушетии. Некоторые интересуются, можно ли удочерить девочку.

«В настоящий момент поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить. Неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и, конечно, игрушки», – сказано на сайте детского омбудсмена.

Анна Кузнецова и президент НИИ Леонид Рошаль пообщались с девочкой и угостили ее мороженым, о котором она просила ранее.

«Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное – дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом. У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», – добавила Кузнецова.

Напомним, 4 июля 2019 года в детскую больницу Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

Позже девочка была доставлена в Москву в НИИ Рошаля, где у нее обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника. Там также сообщали, об улучшении в левой руке, но «диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти». Однако лечащий врач в разговоре с зампостпреда Ингушетии сказал, что ампутации, «возможно, удастся избежать».

По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, позже ее арестовали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

После данного случая Ингушские депутаты предложили ужесточить наказание за избиение детей.